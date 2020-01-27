2020-01-27T16:28:55+03:00
Происшествия

В Свердловской области ищут очевидцев лобового столкновения «Дэу Нексии» и «Ягуара ХJ»

Пострадали два жителя Курганской области
Данил СВЕЧКОВ
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По факту ДТП проводится проверка. Фото: УГИБДД по Свердловской областиПо факту ДТП проводится проверка. Фото: УГИБДД по Свердловской области
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В полдень на 127 километре дороги Екатеринбург-Шадринск-Курган произошла авария. 46-летний водитель «Дэу Нексии», двигавшийся из столицы Урала, при обгоне выехал на встречную полосу и столкнулся с иномаркой «Ягуар ХJ». За ее рулем сидел 44-летний мужчина.

- Водитель автомашины «Дэу Нексия», а также водитель и 45-летний пассажир автомашины «Ягуар ХJ» получили телесные повреждения, - уточняют в УГИБДД по Свердловской области. - Самые тяжелые травмы у водителя «Дэу Нексии», он госпитализирован в больницу города Каменска-Уральского. Известно, что все пострадавшие – жители Курганской области.

По факту ДТП проводится проверка. Всех очевидцев происшествия сотрудники полиции просят обратиться в отдел ГИБДД МО МВД России «Каменск-Уральский» по адресу: ул. Рябова, 4а, кабинет № 4, либо позвонить по телефону: 8 (3439)32-35-93.

ИСТОЧНИК KP.RU

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