Жаркие танцы и вечеринка в огне: День рождения Бузовой глазами Марии Погребняк
Вчера светская дива Ольга Бузова отметила свое 34-летие. На празднике, на котором присутствовали только дамы из высшего общества, побывала и Мария Погребняк. Весь вечер жена нападающего «Урала» выкладывала сторис в Instagram и показывала подписчикам, как проходит праздник жизни.
Как Ольга Бузова праздновала 34-летие с подругами.Видео: Instsgrav @mariapoga_
Напомним, что по последней информации уже в этом году Бузова обручится с блогером Манукяном.
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ИСТОЧНИК KP.RU