2020-01-27T15:37:26+03:00
Звезды

Жаркие танцы и вечеринка в огне: День рождения Бузовой глазами Марии Погребняк

Жена известного футболиста весь вечер снимала сторис с праздника светской львицы [ВИДЕО]
Олег ГАЛИМОВ
Поделиться:
Все гости были одеты в красный. Фото: InstagramВсе гости были одеты в красный. Фото: Instagram
Изменить размер текста:

Вчера светская дива Ольга Бузова отметила свое 34-летие. На празднике, на котором присутствовали только дамы из высшего общества, побывала и Мария Погребняк. Весь вечер жена нападающего «Урала» выкладывала сторис в Instagram и показывала подписчикам, как проходит праздник жизни.

Как Ольга Бузова праздновала 34-летие с подругами.Видео: Instsgrav @mariapoga_

Напомним, что по последней информации уже в этом году Бузова обручится с блогером Манукяном.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Моя сумка дороже": жену футболиста Погребняка таксист выгнал из авто

Настоящей истерикой закончилась поездка в такси для жены известного российского футболиста Павла Погребняка. Мама троих мальчишек и блогер Мария Погребняк днем в среду, 8 января, направлялась в ресторан в центре Москвы. Но неожиданно для пассажирки, таксист остановил машину за несколько километров до пункта назначения. Бомбила попросил Марию покинуть салон. Все что проходило дальше Мария сняла видео и выложила на своей странице в Инстаграм. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Прокуратура проверит, в каких условиях работали водители скорой, которые решили устроить забастовку в Екатеринбурге
Жаркие танцы и вечеринка в огне: День рождения Бузовой глазами Марии Погребняк
Черный дым виден издалека: на Урале рядом со строящейся школой горит частный дом
Вторую ветку метро в Екатеринбурге начнут строить в 2022 году
Вел себя очень неадекватно: в Екатеринбурге поймали пьяного пассажира, который напал на таксиста и украл у него машину
Депутат Госдумы потребовал губернатора Куйвашева вмешаться в забастовку водителей скорой в Екатеринбурге
На свердловской трассе легковушка протаранила фуру: двое погибли
На Урале в 2020 году за 64 миллиона откроют шесть ФАПов
Искали больше года: пропавшего в Екатеринбурге менеджера нашли мертвым
В 2020 году в Екатеринбурге откроют два новых музея
Все вокруг затопило: на ВИЗе прорвало трубу с горячей водой
Продавал флажки на обочине: полиция с лета ищет глухонемого екатеринбуржца, уехавшего в Калмыкию на заработки
Без крыши и окон: в Екатеринбурге за 18 миллионов продают сгоревший барак
В Екатеринбурге поймали бандита в медицинской маске, который пытался ограбить продуктовый
Свердловская прокуратура наказала чиновников за то, что дети ходят в детский сад пешком по трассе
Невзлюбил: уралец отправился в тюрьму на 10 лет за убийство сына
Перевозки контейнеров на СвЖД выросли на 21,3 % в 2019 году