Жаркие танцы и вечеринка в огне: День рождения Бузовой глазами Марии Погребняк

27 Янв. 2020 2020-01-27T15:37:26+03:00

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Вчера светская дива Ольга Бузова отметила свое 34-летие. На празднике, на котором присутствовали только дамы из высшего общества, побывала и Мария Погребняк. Весь вечер жена нападающего «Урала» выкладывала сторис в Instagram и показывала подписчикам, как проходит праздник жизни.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/757067" frameborder="0"></iframe> Как Ольга Бузова праздновала 34-летие с подругами.Видео: Instsgrav @mariapoga_

Напомним, что по последней информации уже в этом году Бузова обручится с блогером Манукяном.

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ИСТОЧНИК KP.RU