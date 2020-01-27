На свердловской трассе легковушка протаранила фуру: двое погибли

27 Янв. 2020 2020-01-27T15:41:32+03:00

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Этим утром на 63-м километре трассы Екатеринбург - Тюмень произошло жесткое ДТП, в котором погибли два человека. Лоб в лоб столкнулись иномарка Toyota и фура Volvo. От сильнейшего удара грузовик вылетел в кювет, а всю боковую часть легковушки смяло.

- По предварительным данным, водитель Toyota по неустановленной причине выехал на встречку, где в этот момент ехала фура, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Свердловской области. - От удара погибли водитель и пассажир иномарки.

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

За рулем фуры находился 60-летний мужчина, который ехал из Екатеринбурга в Тюмень. Сейчас на месте работают сотрудники полиции, они выясняют все обстоятельства и личности погибших. Движение на участке затруднено.

ИСТОЧНИК KP.RU