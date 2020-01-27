На свердловской трассе легковушка протаранила фуру: двое погибли
Этим утром на 63-м километре трассы Екатеринбург - Тюмень произошло жесткое ДТП, в котором погибли два человека. Лоб в лоб столкнулись иномарка Toyota и фура Volvo. От сильнейшего удара грузовик вылетел в кювет, а всю боковую часть легковушки смяло.
- По предварительным данным, водитель Toyota по неустановленной причине выехал на встречку, где в этот момент ехала фура, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Свердловской области. - От удара погибли водитель и пассажир иномарки.
Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области
За рулем фуры находился 60-летний мужчина, который ехал из Екатеринбурга в Тюмень. Сейчас на месте работают сотрудники полиции, они выясняют все обстоятельства и личности погибших. Движение на участке затруднено.
ИСТОЧНИК KP.RU