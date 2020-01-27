2020-01-27T15:45:30+03:00
Общество

На Урале в 2020 году за 64 миллиона откроют шесть ФАПов

Всего на сегодняшний день в области работают 83 подобных пункта
Мария Трапезникова
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На Урале в 2020 году за 64 миллиона откроют шесть ФАПовНа Урале в 2020 году за 64 миллиона откроют шесть ФАПовФото: Алексей БУЛАТОВ
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В 2020 году на территории Свердловской области планируется открыть еще шесть передвижных ФАПа. Об этом на заседании Заксобрания региона рассказала Людмила Бабушкина.

- Для того чтобы жители сел и отдаленных городов имели возможность пройти диагностику заболеваний, для раннего выявления заболеваний, в 2019 году Министерством здравоохранения Свердловской области было дополнительно приобретено 19 передвижных комплексов, - отметила она.

Из них 11 ФАПов были передвижными, остальные 8 лечебно-профилактических модулей - это различные стоматологические и офтальмологические комплексы и онкопатруль. На сегодняшний день по области работают 83 таких комплекса.

Для того чтобы построить шесть необходимых ФАПов, понадобиться 64,3 миллиона рублей. Из них 21 миллион уже заложен в областном бюджете.

ИСТОЧНИК KP.RU

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