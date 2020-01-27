Все вокруг затопило: на ВИЗе прорвало трубу с горячей водой

27 Янв. 2020 2020-01-27T12:24:46+03:00

Тротуары превратились в каток, а снег – в кашу

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Этим утром, около 7:40, на ВИЗе произошла серьезная коммунальная авария – на перекрестке улиц Крауля – Токарей прорвало трубу с горячей водой. Из-за низкой температуры вода сразу же застыла и тротуар превратился в каток.

- На участке прорвало трубопровод диаметром 200 миллиметров. Сейчас там проводят раскопки, чтобы отремонтировать поврежденную трубу. Там работает служба благоустройства, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе «Водоканала».

Фото: сообщество "Инцидент Екатеринбург"

Там также отметили, что в жилом доме на Крауля, 10 и в теплопункте радиотехнического колледжа временно отключили холодную воду, но туда уже направили цистерну.

ИСТОЧНИК KP.RU