Все вокруг затопило: на ВИЗе прорвало трубу с горячей водой
Этим утром, около 7:40, на ВИЗе произошла серьезная коммунальная авария – на перекрестке улиц Крауля – Токарей прорвало трубу с горячей водой. Из-за низкой температуры вода сразу же застыла и тротуар превратился в каток.
- На участке прорвало трубопровод диаметром 200 миллиметров. Сейчас там проводят раскопки, чтобы отремонтировать поврежденную трубу. Там работает служба благоустройства, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе «Водоканала».
Фото: сообщество "Инцидент Екатеринбург"
Там также отметили, что в жилом доме на Крауля, 10 и в теплопункте радиотехнического колледжа временно отключили холодную воду, но туда уже направили цистерну.
ИСТОЧНИК KP.RU