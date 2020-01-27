2020-01-27T11:49:41+03:00
Общество

Продавал флажки на обочине: полиция с лета ищет глухонемого екатеринбуржца, уехавшего в Калмыкию на заработки

Молодой человек работал вместе со своим другом и внезапно пропал
Мария Трапезникова
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Фото: представлено родственникамиФото: представлено родственниками
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Полиция и волонтеры с лета разыскивают глухонемого жителя Екатеринбурга, 31-летнего Кривова Ивана Александровича, который пропал в городе Лагань, Республика Калмыкия. Молодой человек уехал на заработки вместе со своим товарищем и 27 августа просто испарился.

- Он работал с коллегой Александром. Они ходили по дороге и продавали за 100 рублей флажки прохожим. Каждый был на своей стороне дороги, - рассказала «Комсомолке» сестра Ивана, Вера. – И вот, когда Саша обернулся, он увидел, что моего брата рядом нет. Это было днем, около 14:00. Вообще непонятно, как это произошло.

Вера не пошла сразу в полицию. Она дождалась друга Ивана, Александра, который, вернувшись в Екатеринбург, привез все его вещи.

- Мы пошли в полицию, написали заявление. Чуть позже из Лагани пришло письмо о том, что там моего брата нет. И дело передали куда-то на Юг, - рассказывает Вера. – Чуть позже я решила обратиться за помощью, по совету подруги, в «Лизу Алерт».

Фото: ПСО "Лиза Алерт"

Фото: ПСО "Лиза Алерт"

Приметы: рост 185 сантиметров, худощавое телосложение, короткие светлые волосы и серо-голубые глаза.

В день пропажи был одет в голубую ветровку и голубые джинсы, черная футболка с рисунком Джерри (мышь из мультика «Том и Джерри»), черные сланцы. С собой у него был черный рюкзак.

Если вы вдруг видели где-то Ивана или знаете, где он может находиться, сообщите по телефонам: 8 (800) 700-54-52, 112 или 8 (912) 238-69-35 (Вера, сестра Ивана).

ИСТОЧНИК KP.RU

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