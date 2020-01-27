Без крыши и окон: в Екатеринбурге за 18 миллионов продают сгоревший барак

27 Янв. 2020 2020-01-27T11:06:42+03:00

Его можно будет снести и использовать участок под застройку

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В Екатеринбурге, на улице Нагорной, выставили на продажу сгоревший барак без окон и крыши над головой. За него продавец просит 18,5 миллиона рублей. Как в описании к объявлению на портале N1.RU уточняет продавец, дом можно будет снести и участок после использовать под застройку.

Кстати, еще одно здание на Нагорной, 12 собирались сносить – профтехкомбинат Верх-Исетского завода. За него очень долго и активно боролись общественники, пытаясь добиться того, чтобы его признали памятником архитектуры. Но, в итоге, его все равно снесли.

А в центре Екатеринбурга, на Чернышевского, 6, продают старинную усадьбу Топоркова, которую до этого отреставрировали волонтеры «Том Сойер Феста». Они сами пояснили, что принялись за реконструкцию дома уже после того, как его выставили на продажу.

ИСТОЧНИК KP.RU