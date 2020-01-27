Свердловская прокуратура наказала чиновников за то, что дети ходят в детский сад пешком по трассе

27 Янв. 2020 2020-01-27T10:33:12+03:00

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В Ирбите, что в Свердловской области, прокуратура наказала чиновников за то, что они не организовали для маленьких детей и их родителей из поселка Соколово специальный автобус в город, который бы доставлял их в детский сад и обратно. Все это выяснилось после проверки.

- Тогда прокурор обратился в суд с иском к администрации Ирбитского ГО и потребовал запустить для жителей Соколово специальный автобус, - рассказали в свердловской прокуратуре. – Суд требования удовлетворил, однако с решением не согласился ответчик и пытался его оспорить. Но не вышло.

Напомним, что очень похожая ситуация произошла в прошлом году в Горном Щите, что под Екатеринбургом. Школьники из элитного поселка «Аэродром» были вынуждены добираться на уроки либо пешком, либо на рейсовых автобусах. Похожая ситуация возникла не так давно в Полевском.

ИСТОЧНИК KP.RU