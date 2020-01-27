Свердловская прокуратура наказала чиновников за то, что дети ходят в детский сад пешком по трассе
В Ирбите, что в Свердловской области, прокуратура наказала чиновников за то, что они не организовали для маленьких детей и их родителей из поселка Соколово специальный автобус в город, который бы доставлял их в детский сад и обратно. Все это выяснилось после проверки.
- Тогда прокурор обратился в суд с иском к администрации Ирбитского ГО и потребовал запустить для жителей Соколово специальный автобус, - рассказали в свердловской прокуратуре. – Суд требования удовлетворил, однако с решением не согласился ответчик и пытался его оспорить. Но не вышло.
Напомним, что очень похожая ситуация произошла в прошлом году в Горном Щите, что под Екатеринбургом. Школьники из элитного поселка «Аэродром» были вынуждены добираться на уроки либо пешком, либо на рейсовых автобусах. Похожая ситуация возникла не так давно в Полевском.
ИСТОЧНИК KP.RU