Перевозки контейнеров на СвЖД выросли на 21,3% в 2019 году

27 Янв. 2020 2020-01-27T10:19:11+03:00

В январе-декабре 2019 года на Свердловской железной дороге во всех видах сообщения было перевезено 314 тысяч контейнеров

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В январе-декабре 2019 года на Свердловской железной дороге во всех видах сообщения было перевезено 314 тыс. контейнеров ДФЭ (TEU), что на 21,3% больше, чем в 2018 году. Во внутреннем сообщении отправлено 192,3 тыс. ДФЭ (+18,2%), в экспортном – 121,7 тыс. ДФЭ (+26,6%).

Перевозка груженых контейнеров на СвЖД во всех видах сообщения в январе-декабре выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 20,4% и составила 230,4 тыс. ДФЭ (перевезено 4,4 млн тонн грузов, +20,4%), в том числе:

· нефть и нефтепродукты – 44,9 тыс. ДФЭ (+20,1% к уровню 2018 года);

· черные металлы – 13,9 тыс. (+24,5%);

· лесные грузы –28,6 тыс. (+21,8%);

· бумага – 27,8 тыс. (–2,7%);

· цветные металлы – 18 тыс. (+1,9%);

· химикаты и сода – 68,2 тыс. (+49,3%);

· строительные грузы –4,2 тыс. (+3,5%);

· огнеупоры – 6,4 тыс. (+8,5%);

· метизы – 5,9 тыс. (+3,3%).

В целом по сети ОАО «РЖД» во всех видах сообщения в январе-декабре 2019 года было перевезено пять млн контейнеров ДФЭ (TEU), что на 12,6% больше, чем за в 2018 году.