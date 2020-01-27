27 Янв. 2020 2020-01-27T09:50:07+03:00

За месяц из Екатеринбурга вывезли 366 тысяч тонн снега Фото: Алексей БУЛАТОВ

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С начала текущего года коммунальщики Екатеринбурга отчистили городские улицы от 366 тысяч тонн снега. Из-за того, что вся первая половина января оказалась своеобразными погодными «качелями», на дорогах от гололеда постоянно скользили машины и пешеходы.

- Учитывая нынешнюю погодную нестабильность, коммунальщики усилили работу по борьбе с ледяными наростами для того, чтобы горожане могли спокойно и без трудностей передвигаться по тротуарам, - отметили в пресс-службе городской мэрии.

Сегодня днем, 27 января, улицы расчищают 510 рабочих и 206 спецмашин. За уборкой дорог лично следит мэр Екатеринбурга Александр Высокинский.

ИСТОЧНИК KP.RU