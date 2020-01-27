2020-01-27T09:21:12+03:00
Общество

Двутавровая балка ЕВРАЗ НТМК используется для строительства космического комплекса «Ангара»

Более 1800 тонн двутавровых балок ЕВРАЗ НТМК отгружено для строительства стартового космического ракетного комплекса на Дальнем Востоке
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АнгараАнгара
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Более 1800 тонн двутавровых балок ЕВРАЗ НТМК отгружено для строительства стартового космического ракетного комплекса «Ангара» на Дальнем Востоке. Отгрузку производила трейдинговая компании ЕВРАЗ Металл Инпром.

Низколегированная двутавровая балка сечением от 200 до 700 мм используется для изготовления металлоконструкций, основных и вспомогательных строений комплекса.

Отгрузку начали во втором полугодии 2019 года, поставки планируются до 2022 года.

Балка ЕВРАЗ НТМК

Балка ЕВРАЗ НТМК

Ввод ракетного комплекса «Ангара» в эксплуатацию запланирован на 2023 год, он позволит запускать космические аппараты всех типов и обеспечит России независимый гарантированный доступ в космос.

«Высокое качество металлопроката ЕВРАЗ НТМК позволяет применять его для строительства самых серьезных инфраструктурных проектов нашей страны, - отметил Вице-президент ЕВРАЗа, руководитель Дивизиона «Урал» Денис Новоженов. - В 2019 году на ЕВРАЗ НТМК были освоены новые профили двутавров по российским и зарубежным стандартам».

В настоящее время на ЕВРАЗ НТМК выпускают более 300 видов двутавровых балок. Комбинат является единственным производителем в России цельнокатаных строительных балок высокой прочности. Этот металлопрокат обладает лучшей несущей способностью, выдерживает высокий уровень напряжения, а также дает экономию металла.

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