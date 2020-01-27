Кольцово выбрал самые пунктуальные авиакомпании прошедшего года

27 Янв. 2020 2020-01-27T09:06:59+03:00

Всех их разделили на три группы

Изменить размер текста: A A

Аэропорт Кольцово составил рейтинг самых пунктуальных авиакомпаний за прошедший 2019 год. Всех перевозчиков разделили на три группы: российские авиакомпании, которые выполняют рейсы ежедневно или несколько раз в день, остальные российские компании и зарубежные перевозчики.

- Задержкой считалось отклонение более чем на 15 минут от расписания без учета отклонений, произошедших по метеоусловиям, - отметили в пресс-службе Кольцово.

В итоге, лидерами в каждой из групп оказались «Ямал», «Нордавиа» и «Авиа Трафик Компани».

Фото: пресс-служба Кольцово

ИСТОЧНИК KP.RU