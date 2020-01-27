2020-01-27T09:06:59+03:00
Общество

Кольцово выбрал самые пунктуальные авиакомпании прошедшего года

Всех их разделили на три группы
Мария Трапезникова
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Кольцово выбрал самые пунктуальные авиакомпанииКольцово выбрал самые пунктуальные авиакомпанииФото: Алексей БУЛАТОВ
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Аэропорт Кольцово составил рейтинг самых пунктуальных авиакомпаний за прошедший 2019 год. Всех перевозчиков разделили на три группы: российские авиакомпании, которые выполняют рейсы ежедневно или несколько раз в день, остальные российские компании и зарубежные перевозчики.

- Задержкой считалось отклонение более чем на 15 минут от расписания без учета отклонений, произошедших по метеоусловиям, - отметили в пресс-службе Кольцово.

В итоге, лидерами в каждой из групп оказались «Ямал», «Нордавиа» и «Авиа Трафик Компани».

Фото: пресс-служба Кольцово

Фото: пресс-служба Кольцово

ИСТОЧНИК KP.RU

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