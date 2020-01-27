Приставы вернули два миллиона рабочим уральского завода
Приставы Алапаевска, что в Свердловской области, вернули 100 рабочим завода больше двух миллионов рублей в качестве зарплаты, которую им задолжало предприятие.
- Общая сумма долга была 2,3 миллиона рублей. Тогда судебные приставы наложили арест на расчетные счета предприятия-должника и на имущественное право, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Свердловской области.
Приставы вынесли постановление о запрете на регистрационные действия в отношении всей недвижимости, которая принадлежит предприятию. И только после этих жестких мер всем рабочим выплатили зарплату.
ИСТОЧНИК KP.RU