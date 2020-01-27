2020-01-27T08:20:43+03:00
Общество

Приставы вернули два миллиона рабочим уральского завода

Предприятие слишком долго не платило им зарплату
Мария Трапезникова
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Приставы вернули два миллиона рабочим уральского заводаПриставы вернули два миллиона рабочим уральского заводаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Приставы Алапаевска, что в Свердловской области, вернули 100 рабочим завода больше двух миллионов рублей в качестве зарплаты, которую им задолжало предприятие.

- Общая сумма долга была 2,3 миллиона рублей. Тогда судебные приставы наложили арест на расчетные счета предприятия-должника и на имущественное право, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Свердловской области.

Приставы вынесли постановление о запрете на регистрационные действия в отношении всей недвижимости, которая принадлежит предприятию. И только после этих жестких мер всем рабочим выплатили зарплату.

ИСТОЧНИК KP.RU

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