Приставы вернули два миллиона рабочим уральского завода

27 Янв. 2020 2020-01-27T08:20:43+03:00

Предприятие слишком долго не платило им зарплату

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Приставы Алапаевска, что в Свердловской области, вернули 100 рабочим завода больше двух миллионов рублей в качестве зарплаты, которую им задолжало предприятие.

- Общая сумма долга была 2,3 миллиона рублей. Тогда судебные приставы наложили арест на расчетные счета предприятия-должника и на имущественное право, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Свердловской области.

Приставы вынесли постановление о запрете на регистрационные действия в отношении всей недвижимости, которая принадлежит предприятию. И только после этих жестких мер всем рабочим выплатили зарплату.

ИСТОЧНИК KP.RU