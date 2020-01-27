2020-01-27T08:04:19+03:00
Общество

Приготовьте телескоп или бинокль: екатеринбуржцы увидят на звездном небе Нептун и Венеру

Для этого нужно будет хорошенько приглядеться
Мария Трапезникова
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Екатеринбуржцы увидят на звездном небе Нептун и ВенеруЕкатеринбуржцы увидят на звездном небе Нептун и ВенеруФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Сегодня вечером, 27 января, около 21:00, жители Екатеринбурга смогут на звездном небе увидеть необычное космическое явление – сближение Венеры и Нептуна. Для этого нужно будет лишь вооружиться биноклем или телескопом и посмотреть на юго-западную часть неба.

- Самую яркую планету Венеру и самую далекую и блеклую планету Нептун можно будет увидеть только в хороший бинокль. Они окажутся рядом на минимальном угловом расстоянии друг от друга, 1/6 диска Луны, - рассказал инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев. – Они будут довольно высоко над горизонтом. Диск Нептуна можно будет различить при увеличении от 100 крат.

Фото: Владилен Санакоев

Фото: Владилен Санакоев

ИСТОЧНИК KP.RU

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