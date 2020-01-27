2020-01-27T07:43:04+03:00
Спорт

«Вся арена замерла, когда он не смог подняться»: вратарь «Автомобилиста» отделался сильными ушибами

Изначально в клубе считали, что у Якуба Коваржа может быть сотрясение мозга
Мария Трапезникова
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Фото: ХК "Автомобилист"Фото: ХК "Автомобилист"
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Вратарь «Автомобилиста» Якуб Коварж, который в минувшем матче с «Ак Барсом» получил сильную травму после жесткого столкновения с Денисом Бодровым, избежал сотрясения мозга. Об этом рассказали в пресс-службе ХК «Автомобилист».

- После тщательного обследования выяснилось, что травма не такая серьезная. Якуб избежал сотрясения, - обрадовали болельщиков в соцсетях.

Однако о том, когда вратарь сможет снова выйти на лед, пока неизвестно. Но это событие заставило фанатов изрядно понервничать: «Слава хоккейному богу!», «Как хорошо, отлегло даже немного!», «Вся арена замерла, когда он не смог подняться».

ИСТОЧНИК KP.RU

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