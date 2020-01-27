«Вся арена замерла, когда он не смог подняться»: вратарь «Автомобилиста» отделался сильными ушибами
Вратарь «Автомобилиста» Якуб Коварж, который в минувшем матче с «Ак Барсом» получил сильную травму после жесткого столкновения с Денисом Бодровым, избежал сотрясения мозга. Об этом рассказали в пресс-службе ХК «Автомобилист».
- После тщательного обследования выяснилось, что травма не такая серьезная. Якуб избежал сотрясения, - обрадовали болельщиков в соцсетях.
Однако о том, когда вратарь сможет снова выйти на лед, пока неизвестно. Но это событие заставило фанатов изрядно понервничать: «Слава хоккейному богу!», «Как хорошо, отлегло даже немного!», «Вся арена замерла, когда он не смог подняться».
ИСТОЧНИК KP.RU