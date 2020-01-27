«Уралочка» всухую обыгрывает саратовский «Протон»

27 Янв. 2020 2020-01-27T07:24:06+03:00

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Накануне прошел матч двенадцатого тура российской «Суперлиги Париматч», в котором встретились «Уралочка» и саратовский «Протон». В этом сезоне наша сборная проигрывала в чемпионате дважды, и один из них именно «Протону».

Начало первого сета прошло в равной борьбе и без серьезных отрывов. Уже к середине партии ектаеринбурженки начинают отрываться, зарабатывая преимущество в три очка – однако почти сразу его теряет, потому что соперницы сравнивают счет.

Фото: пресс-служба "Уралочки"

- Игра разбивается на эпизоды – то потрясающее спасение от «Протона», то прекрасная атака капитана Ксении Парубец, то ошибка в простой ситуации от нее же, - рассказали в пресс-службе «Уралочки». – Только перед самым концом партии нашей сборной удается оторваться.

В начале второго сета екатеринбурженки отстают, но затем быстро сравнивают счет и вырываются вперед. Третий сет – с равной борьбы, а затем «Уралочка» вновь начинает уверенно идти к победе – и побеждает. Итоговый счет – 3:0 в пользу екатеринбурженок.

Фото: пресс-служба "Уралочки"

Следующий матч «Уралочка» проведет в Екатеринбурге, в ДИВСе – против краснодарского «Динамо».

ИСТОЧНИК KP.RU