2020-01-27T07:00:27+03:00
Происшествия

Прокуратура проверит кондуктора, который высадил ребенка без денег на окраине Екатеринбурга

У 12-летнего мальчика якобы не хватило денег на проезд
Мария Трапезникова
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У 12-летнего мальчика якобы не хватило денег на проездУ 12-летнего мальчика якобы не хватило денег на проездФото: Алексей БУЛАТОВ
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Минувшим вечером некоторые СМИ Екатеринбурга писали об еще одном неприятном инциденте с участием детей и кондукторов общественного транспорта. Согласно их словам, работник маршрутки №077 высадил 12-летнего мальчика и его друга в частном секторе, на окраине Екатеринбурга, из-за того, что у них не хватило денег на проезд.

- Несовершеннолетние пытались оплатить проезд при помощи одной Екарты, но оплата прошла только за одного подростка, - уточнили в пресс-службе свердловской прокуратуры.

Делом заинтересовалась прокуратура и решила проверить, действительно ли все названное выше произошло на самом деле. В ведомстве проверят соблюдение прав маленького пассажира при проезде в общественном транспорте. А также запросят у компании всю необходимую документацию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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