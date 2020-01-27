Екатеринбургский цирк хотят реконструировать за 2,4 миллиарда

27 Янв. 2020 2020-01-27T06:46:27+03:00

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На реконструкцию Екатеринбургского цирка готовы выделить 2,4 миллиарда рублей. Часть этих денег, 87,5 миллионов, будет потрачена на создание проектной документации – ее нужно будет создать в течение 2021 года. Информация об этом появилась на Федеральном портале нормативных актов. Пока что проект находится на стадии обсуждения.

Заказчиком проекта выступает Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации. Все деньги выделены на реконструкцию здания вплоть до 2024 года в рамках нацпроекта «Культура».

Напомним, здание Екатеринбургского цирка признано одним из лучших оставшихся памятников советского конструктивизма.

ИСТОЧНИК KP.RU