2020-01-27T06:09:31+03:00
Общество

Надевайте шапки, шарфы и шубы: екатеринбуржцев ждут ледяные дни

Рассказываем, какую погоду пообещали синоптики из Уралгидрометцентра на ближайшие дни
Мария Трапезникова
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Екатеринбуржцев ждут ледяные дниЕкатеринбуржцев ждут ледяные дниФото: Алексей БУЛАТОВ
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Ближайшие дни станут для жителей Екатеринбурга испытанием после теплой зимы – ночью температура воздуха перевалит за -22, а днем – за -15. Так что доставайте из шкафа теплые вещи, если уже спрятали их раньше времени, и не забывайте одеваться теплее, выходя из дома. А мы рассказываем, какую погоду пообещали синоптики из Уралгидрометцентра на ближайшие дни.

В понедельник, 27 января, в столице Урала будет пасмурно и пройдет небольшой снег. Днем температура воздуха составит -9…-11.

В ночь на вторник, 28 января, резко похолодает до -20. Днем будет чуть-чуть теплее – до -16. Никаких осадков синоптики не обещают.

В ночь на среду, 29 января, будет еще холоднее – до -24. Будет пасмурно и без осадков. А вот днем может пройти местами небольшой снег, температура воздуха составит -12…-14.

ИСТОЧНИК KP.RU

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