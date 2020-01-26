Столбик термометра опустится до -22°: в начале недели в Екатеринбурге похолодает

26 Янв. 2020 2020-01-26T17:40:02+03:00

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В начале предстоящей недели в Екатеринбурге похолодает. Как сообщает Уралгидрометцентр, в понедельник, 27 января, температура воздуха днем составит -10 градусов. Но уже во вторник столбик термометра днем опустится до -16, а ночью минусовая отметка дойдет до -22° .

Но со среды снова начнет теплеть. Днем в этот день температура воздуха составит -12, а в четверг и пятницу ожидается -8° и -7°.

Кратковременный снег ожидается во вторник и четверг.

ИСТОЧНИК KP.RU