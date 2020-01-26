Не смогли остановиться: в Екатеринбурге четырех школьниц увезли в полицию за то, что ели мармелад в торговом центре

26 Янв. 2020 2020-01-26T14:09:38+03:00

Школьницам по 14 и 15 лет Фото: Дмитрий МАРИН

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В Екатеринбурге четырех школьниц забрали в отдел полиции после того, как они решили полакомиться мармеладом прямо в торговом центре.

Как рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу, все произошло 23 января в торговом центре «Окей», расположенном на улице Бабушкина.

Три 14-летние школьницы и их 15-летняя подруга гуляли по торговому центру. Там они увидели витрину с развесным мармеладом и решили его попробовать. Он настолько понравился школьницам, что они не смогли остановиться. Это привлекло внимание охраны, которая вызвала полицию. В итоге четырех школьниц увезли в отдел, но наказывать их не стали.

- Сотрудники полиции провели с девочками профилактическую беседу и отпустили домой, - уточнили в отделении по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу.

Также в ведомстве добавили, что школьницы не состоят на учете.

ИСТОЧНИК KP.RU