В Екатеринбурге можно будет услышать скрипку, изготовленную легендарным Антонио Страдивари

26 Янв. 2020 2020-01-26T12:49:43+03:00

Услышать инструмент, изготовленный легендарным мастером можно будет в следующем году Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Екатеринбурге можно будет услышать звуки скрипки, изготовленнной легендарным итальянским мастером Антонио Страдивари.

Правда, произойдет это лишь через год. Скрипка 1690 года выпуска прозвучит 19 февраля 2021 года в Свердловской филармонии в Екатеринбурге. На ней сыграет израильский музыкант Вадим Глузман, сообщает ТАСС со ссылкой на первого заместителя директора по творческой деятельности филармонии Рустема Хасанова.

ИСТОЧНИК KP.RU