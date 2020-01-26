В Екатеринбурге можно будет услышать скрипку, изготовленную легендарным Антонио Страдивари
На ней сыграет израильский музыкант Вадим Глузман
Услышать инструмент, изготовленный легендарным мастером можно будет в следующем годуФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге можно будет услышать звуки скрипки, изготовленнной легендарным итальянским мастером Антонио Страдивари.
Правда, произойдет это лишь через год. Скрипка 1690 года выпуска прозвучит 19 февраля 2021 года в Свердловской филармонии в Екатеринбурге. На ней сыграет израильский музыкант Вадим Глузман, сообщает ТАСС со ссылкой на первого заместителя директора по творческой деятельности филармонии Рустема Хасанова.
ИСТОЧНИК KP.RU