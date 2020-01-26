Стало известно, сколько потратили на закрытие ледового городка в Екатеринбурге

26 Янв. 2020 2020-01-26T11:17:48+03:00

Этот Новый год выдался не самым удачным для ледового городка. Фото: Екатеринбург. РФ

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В час дня 26 января завершилась церемония закрытия ледового городка в центре Екатеринбурга. Горожане могли увидеть танец гигантских белых медведей, шоу барабанов «Чувство ритма», а также послушать вокальное трио LevelUp.

Оказалось, что церемония закрытия ледового городка была довольно бюджетна. Муниципалитету она обошлась всего лишь в 243 тысячи рублей.

Согласно данным с портала госзакупок, организацией и проведением церемонии закрытия ледового городка занималось ИП Моисеенко. Эта фирма стала победителем аукциона, который проводил МУП «Центр культуры «Урал».

За указанную сумму подрядчик должен был нанять сценариста, привезти и установить монтажное оборудование, найти аниматоров и организовать их выступления. Также нужно было провести несколько репетиций.

Этот Новый год выдался не самым удачным для ледового городка - из-за аномального тепла в начале января часть ледовой стены рухнула. К счастью, никто не пострадал, но власти решили перестраховаться и сразу же закрыли городок на несколько дней. После чего у всех высоких скульптур были спилены верхушки - для безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU