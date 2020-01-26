2020-01-26T10:17:15+03:00
Общество

Старинный особняк в центре Екатеринбурга превратят в детско-юношеский центр

Работы планируется завершить уже к концу года
Евгений Стоянов
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«Дом Рязанова» является объектом культурного наследия. Фото: google.com.maps«Дом Рязанова» является объектом культурного наследия. Фото: google.com.maps
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Старинный особняк на 8 марта,25 решили превратить в «Детско-юношеский центр». Речь идет о «Доме Рязанова», который является объектом культурного наследия.

Согласно тендеру, размещенному на портале госзакупок, начальная стоимость работ составит почти 1,29 миллиона рублей. Заказчиком выступает администрация Екатеринбурга.

Подрядчику необходимо произвести не только ремонт здания, площадь которого составляет 845 квадратных метров, но и приспособить его под детский центр. В частности, подрядчику необходимо оборудовать одно из помещений под зал для занятий хореографией, а также облагородить прилегающую к зданию территорию.

Победителя аукциона определят в феврале. Работы должны быть завершены не позднее 1 декабря 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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