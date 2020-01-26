Свердловчане обогатились на полмиллиона за счет добровольно сданного оружия

26 Янв. 2020 2020-01-26T08:37:23+03:00

За охотничье оружие с нарезным стволом можно получить 3300 рублей. Фото: Росгвардия

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Жители Свердловской области получили почти полмиллиона рублей за добровольно сданное оружие в прошлом году.

Как рассказывают в пресс-службе регионального Управления Росгвардии, за 2019 года свердловчане сдали 53 единицы оружия, 19 931 боеприпасов и более 1 кг пороха.

В муниципалитеты поступило 69 заявлений на выплату вознаграждения. Общая сумма выплаченных денег составила 450 595 рублей.

В Росгвардии напоминают, что возмездное изьятие незаконного оружия у свердловчан продолжается. Помимо «стволов» изымают незаконно хранящееся газовое оружие, боеприпасы, взрывчатку и взрывные устройства.

Изъятие арсенала будет продолжено. Фото: Росгвардия

- В соответствии с действующим законодательством в случае добровольной сдачи находящегося на руках арсенала граждане освобождаются от уголовной ответственности за их незаконное хранение, - уточняют в Росгвардии.

Также в ведомстве напомнили, что за добровольную сдачу оружия предполагаются выплаты - от одной до четырех с половиной тысяч рублей в зависимости от вида оружия и его исправности.

- Так, за газовый пистолет предусмотрено вознаграждение в 1 000 рублей, за охотничье огнестрельное оружие с нарезным стволом выплата составляет 3 300 рублей, за гладкоствольное оружие – 2 000. Стоимость боеприпасов от 7 до 20 рублей, в зависимости от калибра, - уточнили в Росгвардии.

Чтобы получить деньги за сданное оружие нужно написать соответствуютщее заявление и отдать его в ОВД вместе со сданным арсеналом (на который также нужно написать заявление). Также необходимо предоставить документ, подтверждающий открытие лицевого счета в банке с информацией о номере лицевого счета и банковскими реквизитами.

ИСТОЧНИК KP.RU