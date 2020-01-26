Свердловчане обогатились на полмиллиона за счет добровольно сданного оружия
Жители Свердловской области получили почти полмиллиона рублей за добровольно сданное оружие в прошлом году.
Как рассказывают в пресс-службе регионального Управления Росгвардии, за 2019 года свердловчане сдали 53 единицы оружия, 19 931 боеприпасов и более 1 кг пороха.
В муниципалитеты поступило 69 заявлений на выплату вознаграждения. Общая сумма выплаченных денег составила 450 595 рублей.
В Росгвардии напоминают, что возмездное изьятие незаконного оружия у свердловчан продолжается. Помимо «стволов» изымают незаконно хранящееся газовое оружие, боеприпасы, взрывчатку и взрывные устройства.
Изъятие арсенала будет продолжено. Фото: Росгвардия
- В соответствии с действующим законодательством в случае добровольной сдачи находящегося на руках арсенала граждане освобождаются от уголовной ответственности за их незаконное хранение, - уточняют в Росгвардии.
Также в ведомстве напомнили, что за добровольную сдачу оружия предполагаются выплаты - от одной до четырех с половиной тысяч рублей в зависимости от вида оружия и его исправности.
- Так, за газовый пистолет предусмотрено вознаграждение в 1 000 рублей, за охотничье огнестрельное оружие с нарезным стволом выплата составляет 3 300 рублей, за гладкоствольное оружие – 2 000. Стоимость боеприпасов от 7 до 20 рублей, в зависимости от калибра, - уточнили в Росгвардии.
Чтобы получить деньги за сданное оружие нужно написать соответствуютщее заявление и отдать его в ОВД вместе со сданным арсеналом (на который также нужно написать заявление). Также необходимо предоставить документ, подтверждающий открытие лицевого счета в банке с информацией о номере лицевого счета и банковскими реквизитами.
ИСТОЧНИК KP.RU