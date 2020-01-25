Бились до последнего: уральский «Автомобилист» проиграл «Ак Барсу»

25 Янв. 2020 2020-01-25T18:07:19+03:00

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Сегодня в Екатеринбурге прошел домашний матч уральского клуба «Автомобилист» и лидера Востока «Ак Барс». Игра у наших хоккеистов не задалась с самого начала - буквально на второй минуте встречи гости вырвались вперед. Но «шоферы» сумели реабилитироваться - незадолго до перерыва Джефф Плэтт сравнивает счет - 1:1.

- В самом начале второго периода «Ак Барс» реализовал большинство, а затем забил третий гол, - рассказали в пресс-службе ХК «Автомобилист». - В середине встречи Найджел Доус в большинстве сократил отставание.

На 50-й минуте встречи екатеринбургская сборная лишилась важного игрока - после жесткого столкновения Якуб Коварж покинул лед, ворота занял Леонид Фомин. Однако это никак не спало ситуацию - как ни старался «Автомобилист», но счет в третьем периоде не изменился. Игра закончилась со счетом 2:3 в пользу лидера Востока.

ИСТОЧНИК KP.RU