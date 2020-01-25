Станцевали в леопардовых костюмах: школьники из Екатеринбурга взяли Гран-при на конкурсе бальных танцев

25 Янв. 2020 2020-01-25T17:31:37+03:00

У коллектива «Созвездие» было сразу несколько номеров

Изменить размер текста: A A

Школьники танцевального коллектива «Созвездие» гимназии №9 из Екатеринбурга взяли Гран-при на конкурсе по спортивным бальным танцам «Метелица». Он прошел в рамках ХХ юбилейного фестиваля детского и юношеского творчества «Город друзей» на площадке школы №1 в Екатеринбурге. Подготовиться ребятам помогли педагоги Алла Брыткова и Наталья Фомина.

Фото: пресс-служба мэрии Екатеринбурга

- Выступления ребят воодушевляли своей оригинальностью и порой по технике исполнения были приближены к профессиональным турнирам. Соревнования оказались чрезвычайно волнительными и зрелищными, - рассказали организаторы конкурса. - Эффектные и красивые костюмы, подтянутые ребята и отличная музыка сделали этот конкурс незабываемым.

Фото: пресс-служба мэрии Екатеринбурга

Председателем жюри стала Ольга Суфидянова - судья высшей и международной категории, заслуженный работник культуры РФ. Она отметила, что все выступающие ребята показали себя настоящими профессионалами.

ИСТОЧНИК KP.RU