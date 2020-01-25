Добили слэм-данком: уральские «лисицы» обыграли москвичей

25 Янв. 2020 2020-01-25T16:17:11+03:00

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Сегодня в Верхней Пышме, что в Свердловской области, в рамках российской Премьер-лиги прошел матч между уральской сборной УГМК и москвичами «Спарта энд К». Встречу наша сборная начала ударно в нападении и позволила соперницам в первой десятиминутке реализовать с игры всего 1 бросок из 17.

- Вторая реализованная попытка «спартанок» случилась лишь на 12-й минуте встречи. А настоящим украшением не только первой половины матча, но и всей игры, стал великолепный слэм-данк центровой УГМК Бриттни Грайнер с передачи Альбы Торренс, - рассказали в пресс-службе УГМК.

Бриттни Грайнер забила слэм-данк.Видео: БК УГМК

Уже первая половина встречи показала, что команды находятся в разных весовых категориях. Тогда во второй половине игры «лисицы» решили сбавить обороты, позволив гостям показать себя. Но это все равно никак не решило их проблему. Итоговый счет составил 97:46 в пользу УГМК.

- Нелегко нам было сегодня играть после встречи с «Прагой», потому что это была одна из самых лучших и сложных игр в этом сезоне, - заметил главный тренер УГМК Мигель Мендес. - И сегодня мы выходили на паркет с совершенно другим настроем. Тем не менее, уже в первой половине мы сделали результат, а во второй - лишь поддерживали его.

Фото: БК УГМК

Фото: БК УГМК

Следующий матч уральская сборная проведет в Екатеринбурге уже 28 января - в рамках группового этапа Евролиги, против латвийского клуба «ТТТ Рига».

ИСТОЧНИК KP.RU