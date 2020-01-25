Свердловские полицейские за год изъяли 190 килограммов наркотиков

25 Янв. 2020 2020-01-25T14:07:32+03:00

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Накануне в Екатеринбурге состоялась встреча руководителей территориальных ОВД, подразделений ГУ МВД по Свердловской области и всех силовых структур региона. Они подвели итоги минувшего года. Оказалось, что за 2019 год было зарегистрировано больше 1,2 миллиона обращений и раскрыто больше 30 тысяч преступлений, каждое десятое из которых - мошенничество.

Также полицейские за минувший год прикрыли 66 наркопритонов и изъяли из оборота свыше 190 килограммов наркотиков. Из них почти 140 килограмм - «синтетика» и больше двух килограммов - героин.

Фото: департамент информполитики Свердловской области

- С целью предупреждения правонарушений и преступлений, совершенных как в отношении несовершеннолетних, так и ими самими, дано поручение о закреплении шефами-наставниками из числа начальствующего состава за подростками, состоящими на профилактических учетах в ОВД, - отметил начальник свердловского полицейского главка Александр Мешков.

Вчера новый глава полиции провел свою первую за четыре месяца работы встречу с журналистами. Он ответил на все вопросы и прокомментировал самые резонансные дела минувшего года: убийство Ксении Каторгиной, «скверные» протесты и убийство девятилетнего мальчика сектантами.

ИСТОЧНИК KP.RU