Короткометражка уральских киношников стала фильмом года

25 Янв. 2020 2020-01-25T11:56:12+03:00

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Картина уральских киношников из Red Pepper Film «Интервью» стала лучшим короткометражным фильмом года. Накануне в Москве прошла церемония награждения - и Иван Соснин, режиссер фильма, поднялся на сцену, чтобы забрать заслуженного «Золотого орла». Он был краток: «Спасибо команде Red Pepper Film и моей жене».

«Интервью» - это история про студентку, которая живет в Москве и учится на факультете журналистики. И вот она собирается взять интервью у писателя, который оказывается ее родным отцом. В фильме главные роли исполняют Алексей Серебряников, Мария Васильева и Юлия Ауг. Картина, кстати, уже была отмечена на фестивале «Кинотавр» в прошлом году.

Фото: Иван Соснин в Instagram

За награду вместе с этой картиной боролись еще две работы известных режиссеров: «Мама» Владимира Котта, который известен по фильму «Карп отмороженный», и «Одна историческая ошибка» Михаила Местецкого, которого знают по сценариям к «Легенде №17» и «Хорошему мальчику».

ИСТОЧНИК KP.RU