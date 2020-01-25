2020-01-25T11:32:45+03:00
Общество

Писал жене с зоны: уральского заключенного приняли в Союз писателей России

Он уже получил членский билет и теперь продолжает творить
Мария Трапезникова
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Фото: ГУФСИН по Свердловской областиФото: ГУФСИН по Свердловской области
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Заключенного ИК-24 из Тавды, Александра Федорова, приняли в Союз писателей России за стихи, которые он писал на зоне и отправлял своей жене. Он неоднократно принимал участие в различных поэтических конкурсах и даже несколько раз номинировался на звание поэта года.

- При содействии отдела по воспитательной работе с осужденными были собраны необходимые документы и направлены в Российский Союз Писателей, - рассказал пресс-секретарь ГУФСИН по Свердловской области Александр Левченко. - В конце прошлого года Федоров получил членский билет №9495.

Фото: ГУФСИН по Свердловской области

Фото: ГУФСИН по Свердловской области

Сейчас мужчина продолжает творить: поет в ВИА «Листопад», принимает активное участие в проведении и организации различных концертов в колонии, и очень много времени проводит в кружке любителей книг.

ИСТОЧНИК KP.RU

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