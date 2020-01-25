Пожарные справились с огнем на складе в Екатеринбурге
Сегодня утром в Екатеринбурге, в районе Сортировки, загорелся двухэтажный склад. Площадь пожара составила около 200 квадратных метров, с ним боролись больше 80 спасателей.
Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской области
Для тушения даже подогнали пожарный поезд, потому что рядом не было источника воды - спасатели организовали магистральную линию протяженностью 1 000 метров. Но, в итоге, совместными усилиями потушить огонь удалось.
- В 11:16 огнеборцы ликвидировали открытое горение на пожаре. Сейчас спасатели ведут проливку и разборку сгоревших конструкций, - добавили в пресс-службе МЧС. - Причину произошедшего устанавливают пожарные дознаватели.
Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской области
Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской области
ИСТОЧНИК KP.RU