В Екатеринбурге по вине брата в ДТП погиб школьник

25 Янв. 2020 2020-01-25T09:08:16+03:00

Старший из них вылетел на встречную полосу и столкнулся с иномаркой

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В пятницу вечером в Екатеринбурге на 22 километре Старо-Сибирского тракта произошло смертельное ДТП, в котором погиб молодой пассажир.

Около 19:30 24-летний водитель за рулем «Nissan Note» ехал по тракту из Екатеринбурга в сторону деревни Косулино. Он не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, где столкнулся с «Suzuki Grand Vitara».

Фото: Отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

Мужчина получил травмы и был оперативно доставлен в ГКБ №36 в тяжелом состоянии. Сейчас за его жизнь борются врачи. 16-летний пассажир первой иномарки скончался на месте от полученных травм.

40-летний водитель «Suzuki Grand Vitara» в ДТП не пострадал, за помощью к медикам обратилась пассажирка второй иномарки.

Как выяснилось, в машине предполагаемого виновника аварии после учебы и работы домой в поселок Прохладный ехали два двоюродных брата. Автолюбитель, спровоцировавший аварию, имеет стаж вождения всего 2 месяца.

Фото: Отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

Обстоятельства и причины будут установлены в ходе расследования, по окончании которого будет принято мотивированное решение, сообщают в Отделении пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу.

ИСТОЧНИК KP.RU