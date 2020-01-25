2020-01-25T08:24:27+03:00
Общество

В Нижнем Тагиле закроют треть автобусных маршрутов

Также с городских улиц наконец-то исчезнут старые «ГАЗели»
Лев ИСТОМИН
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Таких автобусво Тагилу ждать еще очень долгоТаких автобусво Тагилу ждать еще очень долгоФото: Алексей БУЛАТОВ
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С 1 февраля 2020 года в Нижнем Тагиле меняют схему движения общественного транспорта, по которой из 61 автобусного маршрута оставят только 40.

Перевозчики сохранили наиболее популярные у пассажиров маршруты, к примеру, 20, 21, 49 и 56, однако решили ликвидировать множество дублирующих маршрутов.

Также перевозчики решили существенного обновить свой автопарк. Сегодня по городу колесят старые небезопасные «ГАЗели», которые плохо выглядят внешне и морально давно устарели. К тому же есть вопросы к их техническому состоянию. В течение двух лет эти «призраки из 90-х» исчезнут с улиц Нижнего Тагила.

Транспортники из мэрии города уверяют, что интервал движения автобусов после введения новшеств не изменится. Ждать транспорт на остановках до 19 часов придется не более пяти минут, а после 19 часов – не более 15 минут.

Чиновники подчеркнули, что в городе не будут вводить так называемые «блинные маршруты», которые будут соединять друг с другом отдаленные районные. В мэрии считают такую схему затратной из-за большого количества машин на линии. Поэтому акцент будет сделан на «короткие маршруты».

ИСТОЧНИК KP.RU

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