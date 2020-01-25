Главную больницу Нижнего Тагила наказали на плесень на стенах

25 Янв. 2020 2020-01-25T07:51:38+03:00

Здесь даже не было пожарной сигнализации

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Прославившуюся на всю страну массовым увольнением хирургов Демидовскую больницу Екатеринбурга прокуратура Ленинского района города оштрафовала на 16 тысяч рублей за множество нарушений, которые наглядно иллюстрируют безрадостное положение дел в медицинском учреждении.

Специалисты надзорного ведомства нашли в помещении больницы плесень на стенах, отсутствие пожарной сигнализации, неработающую канализацию, а также ряд других грубых нарушений.

Например, в пищеблоке и складе терапевтического корпуса в доме №12 по улице Кузнецкого на окнах потрескались рамы и подоконники, а из образовавшихся отверстий сквозит. На складе разбит пол, страшно зайти в помещения туалетных комнат.

В итоге районная прокуратура возбудила два административных дела, а также выписала штраф.

Напомним, что руководство Демидовской городской больницы в Нижнем Тагиле регулярно подвергается критике за отсутствие диалога с коллективом, а также ужасные условия пребывания пациентов.

Однако после проверки, которая прошла в медицинском учреждении осенью минувшего года с подачи теперь уже бывшего министра здравоохранения Вероники Скворцовой, главный врач ДГБ Сергей Овсянников сохранил свой пост.

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ИСТОЧНИК KP.RU