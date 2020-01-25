Главную больницу Нижнего Тагила наказали на плесень на стенах
Прославившуюся на всю страну массовым увольнением хирургов Демидовскую больницу Екатеринбурга прокуратура Ленинского района города оштрафовала на 16 тысяч рублей за множество нарушений, которые наглядно иллюстрируют безрадостное положение дел в медицинском учреждении.
Специалисты надзорного ведомства нашли в помещении больницы плесень на стенах, отсутствие пожарной сигнализации, неработающую канализацию, а также ряд других грубых нарушений.
Например, в пищеблоке и складе терапевтического корпуса в доме №12 по улице Кузнецкого на окнах потрескались рамы и подоконники, а из образовавшихся отверстий сквозит. На складе разбит пол, страшно зайти в помещения туалетных комнат.
В итоге районная прокуратура возбудила два административных дела, а также выписала штраф.
Напомним, что руководство Демидовской городской больницы в Нижнем Тагиле регулярно подвергается критике за отсутствие диалога с коллективом, а также ужасные условия пребывания пациентов.
Однако после проверки, которая прошла в медицинском учреждении осенью минувшего года с подачи теперь уже бывшего министра здравоохранения Вероники Скворцовой, главный врач ДГБ Сергей Овсянников сохранил свой пост.
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ИСТОЧНИК KP.RU