2020-01-25T07:51:38+03:00
Общество

Главную больницу Нижнего Тагила наказали на плесень на стенах

Здесь даже не было пожарной сигнализации
Лев ИСТОМИН
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Демидовская горбольница продолжает получать нареканияДемидовская горбольница продолжает получать нареканияФото: Евгений Стоянов
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Прославившуюся на всю страну массовым увольнением хирургов Демидовскую больницу Екатеринбурга прокуратура Ленинского района города оштрафовала на 16 тысяч рублей за множество нарушений, которые наглядно иллюстрируют безрадостное положение дел в медицинском учреждении.

Специалисты надзорного ведомства нашли в помещении больницы плесень на стенах, отсутствие пожарной сигнализации, неработающую канализацию, а также ряд других грубых нарушений.

Например, в пищеблоке и складе терапевтического корпуса в доме №12 по улице Кузнецкого на окнах потрескались рамы и подоконники, а из образовавшихся отверстий сквозит. На складе разбит пол, страшно зайти в помещения туалетных комнат.

В итоге районная прокуратура возбудила два административных дела, а также выписала штраф.

Напомним, что руководство Демидовской городской больницы в Нижнем Тагиле регулярно подвергается критике за отсутствие диалога с коллективом, а также ужасные условия пребывания пациентов.

Однако после проверки, которая прошла в медицинском учреждении осенью минувшего года с подачи теперь уже бывшего министра здравоохранения Вероники Скворцовой, главный врач ДГБ Сергей Овсянников сохранил свой пост.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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