2020-01-24T17:45:57+03:00
Происшествия

На Урале женщина зарезала своего любовника

Теперь ей грозит до 15 лет колонии
Олег ГАЛИМОВ
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Мужчина и женщина были ранее судимыМужчина и женщина были ранее судимыФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Верхней Салде 37-летняя женщина зарезала своего сожителя. Трагедия произошла ночью 17 января, когда парочка распивала спиртное. После случившегося женщина в истерике стала стучаться в двери к соседям.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

- Прибывшие по вызову полицейские встретили в подъезде данную гражданку, а потом, препроводив её до квартиры, обнаружили в этом жилище и тело мужчины с множественными ножевыми ранениями, - отмечают в СУ СКР по Свердловской области.

В полиции отметили, что погибший и предполагаемая преступница были неоднократно судимы.

- Потерпевший освободился из мест лишения свободы в апреле 2019 года, где отбывал наказание за кражу, причинение телесных повреждений средней тяжести и угрозу убийством. В ещё более отдалённом прошлом мужчина имел судимость за хранение наркотических веществ. После освобождения из мест лишения свободы он нигде не работал и на путь исправления вставать, вероятно, не собирался. Об этом красноречиво свидетельствует тот факт, что незадолго до произошедшей трагедии мужчина вновь обрёл статус подсудимого по уголовному делу, по факту повторного управления транспортным средством в состоянии опьянения, - добавил пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

ИСТОЧНИК KP.RU

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