В Екатеринбурге динозавр объявил войну любителям посигналить

24 Янв. 2020 2020-01-24T17:04:51+03:00

Изменить размер текста: A A

В Екатеринбурге на остановке рядом с метро Чкаловская человек в костюме динозавра стал бороться с водителям автобусов, которые сигналят своим коллегам

Фото: группа «ВКонтакте» «Интересный Екатеринбург»

- Бибикают ежеминутно. Чиновники с решением проблемы не справляются, - рассказывает человек в костюме динозавра.

Фото: группа «ВКонтакте» «Интересный Екатеринбург»

Возможно, благодаря такому оригинальному пикету проблемой заинтересуется управление ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU