В Екатеринбурге динозавр объявил войну любителям посигналить
Показываем фотографии остроумного пикета
Фото: группа «ВКонтакте» «Интересный Екатеринбург»
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В Екатеринбурге на остановке рядом с метро Чкаловская человек в костюме динозавра стал бороться с водителям автобусов, которые сигналят своим коллегам
Фото: группа «ВКонтакте» «Интересный Екатеринбург»
- Бибикают ежеминутно. Чиновники с решением проблемы не справляются, - рассказывает человек в костюме динозавра.
Фото: группа «ВКонтакте» «Интересный Екатеринбург»
Возможно, благодаря такому оригинальному пикету проблемой заинтересуется управление ГИБДД.
ИСТОЧНИК KP.RU