2020-01-24T15:39:17+03:00
Происшествия

Ребенок боится выходить из дома: в Екатеринбурге мошенницы проникли в квартиру к школьнику

Мальчику они сказали, что якобы работают с его мамой
Евгений Стоянов
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Сейчас женщин ищет полицияСейчас женщин ищет полицияФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге две женщины под надуманным предлогом проникли в квартиру к ребенку, когда его родителей не было дома. Все произошло накануне в районе Автовокзала.

Как рассказала «КП» мама мальчика по имени Марина (имя изменено по ее просьбе. Прим. Ред.) две женщины подкараулили ее сына, когда тот возвращался из школы.

- Ребенок заметил этих двух женщин у соседнего дома – Фрунзе,14. Она вошли за ним в подъезд, стали подниматься за ним по лестнице. Потом сделали вид, что им нужно в квартиру, сказали, что якобы работают вместе со мной, - рассказывает Марина.

Мальчик ответил женщинам, что взрослых нет дома, поэтому впускать их он не собирается, но незваные гостьи оказались настойчивыми. Они стали просить ребенка дать им попить воды, под этим предлогом женщины пробрались в квартиру. Марина уверена, что они собирались ее обчистить.

- Тут сын запаниковал и начал мне звонить. Женщины в этот момент стали его отговаривать, потом сказали, что это вообще не та квартира и спешно удалились. Когда сын мне звонил, я слышала их голоса, - уточняет Марина.

К счастью, обчистить квартиру воровки не смогли, все вещи остались нетронутыми. Правда, сын Марины теперь боится выходить из дома.

Марина со слов сына составила описание женщин. Одна из них - блондинка с животом (но возможно, это была фикция беременности), вторая среднего телосложения, с брекетами на зубах. Обе среднего роста - 160-165см. Одеты женщины были в темно синие джинсы и чёрные короткие пуховики.

- Мы написали в полицию заявление о незаконном проникновении в квартиру. Лично мне действия полиции очень понравились. После звонка дежурный порекомендовал приехать с ребенком и написать заявление. Я так и сделала, - уточнила Марина.

В отделении по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу «КП» подтвердили, что от женщины поступило такое заявление.

- Материалом проверки занимается подразделение по делам несовершеннолетних отдела полиции №5. Сейчас сотрудники полиции устанавливают личности женщин, - рассказали в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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