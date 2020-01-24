2020-01-24T14:46:08+03:00
Происшествия

Экс-замглавы СК по Свердловской области оставили под домашним арестом

Меру пресечения Свердловским областной суд ему продлил до 29 апреля
Мария Трапезникова
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Фото: СУ СКР по Свердловской областиФото: СУ СКР по Свердловской области
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Сегодня в Ленинском районном суде Екатеринбурге прошло заседание по делу бывшего замглавы СК по Свердловской области Михаилу Бусылко. Его обвиняют в получении взятки размером в 1,8 миллионов рублей. Поймали его еще 30 ноября прошлого года, вместе с адвокатом Владимирской области, который и передал силовику деньги.

На следующий день, 1 декабря, ему избирали меру пресечения, где решением суда отправили под домашний арест на два месяца - до 28 января 2020 года.

- Сегодня суд продлил меру пресечения в виде домашнего ареста до 29 апреля 2020 года, - рассказали в пресс-службе Свердловского областного суда. - Постановление вступит в законную силу через трое суток, если не будет обжаловано сторонами.

Источник в правоохранительных органах рассказал «Комсомолке», что деньги, которые силовики забрали при получении взятки, предположительно, предназначались за возобновление уголовного дела о хищении активов завода АО «Металлургический завод имени Бардина». Следствие считает, что 1,8 миллионов - это лишь аванс, тогда как общая сумма взятки за возобновление дела была намного больше.

ИСТОЧНИК KP.RU

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