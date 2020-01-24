В мэрию Екатеринбурга пожаловались 80 родителей будущих первоклашек

24 Янв. 2020 2020-01-24T14:27:16+03:00

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Вчера Департамент образования Екатеринбурга провел для родителей будущих школьников второе «народное тестирование» по записи в первые классы. Заявки принимались через портал госуслуг. Сегодня в Департаменте отчитались о прошедшем мероприятии.

Так, за время тестирования, с 17:00 до 21:00, система АИС «Образование» приняла, обработала и зарегистрировала больше четырех тысяч уникальных обращений.

- На сегодняшний день мы получили 80 обращений с жалобами на различные проблемы во время тестирования. Специалисты их обработают и проанализируют, - добавили в Департаменте образования Екатеринбурга. - Ответ заявители будут получать в течение двух дней с момента подачи обращения.

Жалобы можно отправить до 27 января включительно по электронной почте: 1klass@ekadm.ru. Все поданные заявления в период вчерашнего тестирования будут аннулированы к основному периоду записи. Кстати, кто, когда и где записывается, мы рассказывали подробно здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU