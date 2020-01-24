2020-01-24T14:07:09+03:00
Происшествия

Следователи разбираются с экстренно севшим в Кольцово лайнером «Уральских авиалиний»

Посадка произошла утром, и, к счастью, в штатном режиме
Мария Трапезникова
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Следователи разбираются с экстренно севшим в Кольцово лайнером «Уральских авиалиний»Следователи разбираются с экстренно севшим в Кольцово лайнером «Уральских авиалиний»Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Этим утром, около 8:23, в аэропорт Кольцово экстренно приземлился лайнер авиакомпании «Уральские авиалинии». Он следовал по маршруту «Екатеринбург - Ереван», и через 15 минут после вылета из столицы Урала КВС принял решение развернуться и сесть. У него сработал индикатор неисправности шасси.

На борту в тот момент находилось 65 пассажиров, из них два ребенка. Все, к счастью, закончилось хорошо: посадка прошла в штатном режиме, никому медпомощь не понадобилась. А для путешественников сразу же подготовили резервный борт.

Вместе с тем, инцидентом заинтересовались следователи. Они проверят авиакомпанию и сам самолет.

- Следственными органами Уральского СУ на транспорте СКР проводятся мероприятия по установлению причин и обстоятельств произошедшего, - сообщили в пресс-службе. - По результатам проведенной проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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