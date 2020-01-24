В одной руке шланг, во второй - телефон: уральские спасатели взорвали Instagram после сторис с места пожара

24 Янв. 2020 2020-01-24T13:52:45+03:00

Нелегальная свалка тлеет с начала этого года и уже доставляла неприятности жителям Уралмаша и Эльмаша. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Смотрите, как спасатели снимают ролики во время пожаротушения

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В Екатеринбурге сотрудники МЧС сняли в сторис Instagram видео, как тушат пожар на свалке в Орджоникидзевском районе.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/756604" frameborder="0"></iframe> Пожарные снимали сториз для инстаграма, во время тушения горящей свалки на Уралмаше.

- Димон, что тушишь? – спросил автор видео у коллеги.

- Свалку любимую, уралмашевскую. Уралмаш, привет, - улыбаясь ответил другой пожарный.

- Сейчас уже дышать нечем будет, - сказал, завершая сторис автор.

Отметим, что нелегальная свалка тлеет с начала этого года и уже доставляла неприятности жителям Уралмаша и Эльмаша.

ИСТОЧНИК KP.RU