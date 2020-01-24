2020-01-24T13:52:45+03:00
Общество

В одной руке шланг, во второй - телефон: уральские спасатели взорвали Instagram после сторис с места пожара

Смотрите, как спасатели снимают ролики во время пожаротушения
Олег ГАЛИМОВ
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Нелегальная свалка тлеет с начала этого года и уже доставляла неприятности жителям Уралмаша и Эльмаша.Нелегальная свалка тлеет с начала этого года и уже доставляла неприятности жителям Уралмаша и Эльмаша.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге сотрудники МЧС сняли в сторис Instagram видео, как тушат пожар на свалке в Орджоникидзевском районе.

Пожарные снимали сториз для инстаграма, во время тушения горящей свалки на Уралмаше.

- Димон, что тушишь? – спросил автор видео у коллеги.

- Свалку любимую, уралмашевскую. Уралмаш, привет, - улыбаясь ответил другой пожарный.

- Сейчас уже дышать нечем будет, - сказал, завершая сторис автор.

Отметим, что нелегальная свалка тлеет с начала этого года и уже доставляла неприятности жителям Уралмаша и Эльмаша.

ИСТОЧНИК KP.RU

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