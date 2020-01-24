В одной руке шланг, во второй - телефон: уральские спасатели взорвали Instagram после сторис с места пожара
Смотрите, как спасатели снимают ролики во время пожаротушения
Нелегальная свалка тлеет с начала этого года и уже доставляла неприятности жителям Уралмаша и Эльмаша.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге сотрудники МЧС сняли в сторис Instagram видео, как тушат пожар на свалке в Орджоникидзевском районе.
Пожарные снимали сториз для инстаграма, во время тушения горящей свалки на Уралмаше.
- Димон, что тушишь? – спросил автор видео у коллеги.
- Свалку любимую, уралмашевскую. Уралмаш, привет, - улыбаясь ответил другой пожарный.
- Сейчас уже дышать нечем будет, - сказал, завершая сторис автор.
Отметим, что нелегальная свалка тлеет с начала этого года и уже доставляла неприятности жителям Уралмаша и Эльмаша.
ИСТОЧНИК KP.RU