2020-01-24T13:36:16+03:00
Общество

В Екатеринбурге ГИБДД запретила водителям ездить по трамвайным путям

Новые знаки на проспекте Ленина установили сегодня
Мария Трапезникова
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В Екатеринбурге ГИБДД запретила водителям ездить по трамвайным путемВ Екатеринбурге ГИБДД запретила водителям ездить по трамвайным путемФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Госавтоинспекция Екатеринбурга установила новые знаки на проспекте Ленина. С сегодняшнего дня, 24 января, над трамвайными путями будет висеть табличка «Въезд запрещен». Это сделано для того, чтобы не мешать движению трамваев.

- Действие знаков распространяется только на полосу трамвайного движения, - добавили в отделе пропаганды ГИБДД по Свердлвоской области. - Кроме того, на участке от улицы Вайнера до улицы Московской установили знаки «Движение по полосам», действие которых распространяется в обоих направлениях.

А для того, чтобы водители не обманывали, на проспекте Ленина в скором времени заработают видеокамеры, которые будут пристально следить за всеми нарушениями ПДД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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