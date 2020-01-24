В Екатеринбурге ГИБДД запретила водителям ездить по трамвайным путям
Госавтоинспекция Екатеринбурга установила новые знаки на проспекте Ленина. С сегодняшнего дня, 24 января, над трамвайными путями будет висеть табличка «Въезд запрещен». Это сделано для того, чтобы не мешать движению трамваев.
- Действие знаков распространяется только на полосу трамвайного движения, - добавили в отделе пропаганды ГИБДД по Свердлвоской области. - Кроме того, на участке от улицы Вайнера до улицы Московской установили знаки «Движение по полосам», действие которых распространяется в обоих направлениях.
А для того, чтобы водители не обманывали, на проспекте Ленина в скором времени заработают видеокамеры, которые будут пристально следить за всеми нарушениями ПДД.
ИСТОЧНИК KP.RU