2020-01-24T13:13:41+03:00
Происшествия

В Екатеринбурге нашли голого трехлетнего малыша

Беспечную мать ищут полицейские
Олег ГАЛИМОВ
Поделиться:
Мальчика уже доставили в больницуМальчика уже доставили в больницуФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Екатеринбурге полиция проводит проверку по факту обнаружения на улице Июльской голого трехлетнего малыша.

- По данному факту проводится проверка, - сообщили в пресс-группе УМВД по уральской столице.

Сейчас силовики разыскивают беспечных родителей ребенка. Не исключено, что позже результаты проверки будут переданы в Следственный комитет для возбуждения уголовного дела по статье «Угроза жизни и здоровью».

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Экс-замглавы СК по Свердловской области оставили под домашним арестом
В мэрию Екатеринбурга пожаловались 80 родителей будущих первоклашек
Следователи разбираются с экстренно севшим в Кольцово лайнером «Уральских авиалиний»
Несколько километров по обочине и в темноте: в уральском поселке дети добираются до школы пешком
В одной руке шланг, во второй - телефон: уральские спасатели взорвали Instagram после сторис с места пожара
В Екатеринбурге ГИБДД запретила водителям ездить по трамвайным путям
В Екатеринбурге нашли голого трехлетнего малыша
Прогулка слонов в Екатеринбурге завершилась у «Галамарта»
Певица из Екатеринбурга сняла мини-фильм о том, как протаранила стену мексиканской закусочной в США
ЕВРАЗ направил 500 тысяч рублей на модернизацию кабинета химии в горно-металлургической школе Нижнего Тагила
Уральские хирурги впервые провели операцию на сердце через небольшое рассечение грудины
В Екатеринбурге лжеврач выписывал поддельные рецепты на психотропные вещества
В Пионерском откроется школа, построенная по проекту «Группы ЛСР»