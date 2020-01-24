В Екатеринбурге нашли голого трехлетнего малыша

24 Янв. 2020 2020-01-24T13:13:41+03:00

Мальчика уже доставили в больницу Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Екатеринбурге полиция проводит проверку по факту обнаружения на улице Июльской голого трехлетнего малыша.

- По данному факту проводится проверка, - сообщили в пресс-группе УМВД по уральской столице.

Сейчас силовики разыскивают беспечных родителей ребенка. Не исключено, что позже результаты проверки будут переданы в Следственный комитет для возбуждения уголовного дела по статье «Угроза жизни и здоровью».

ИСТОЧНИК KP.RU