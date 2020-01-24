2020-01-24T13:09:24+03:00
Экономика

Прогулка слонов в Екатеринбурге завершилась у «Галамарта»

Слоны тоже любят все новое и красивое по низким ценам
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Фото: предоставлено магазином "Галамарт"Фото: предоставлено магазином "Галамарт"
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Так уж вышло, что при перевозке слонов из одного цирка в другой у животных появились свои планы: пока их переводили в фуры, слоны (а точнее – слонихи) увидели снег и решили немного развеяться.

И, конечно, случилось то, от чего все инстаграм-дивы от зависти кусают локти: ведь пока они думают, как еще привлечь подписчиков и лайки, слоны просто появились на улице и сорвали куш. Две сильные независимые женщины за короткое время успели перекрыть дорогу, попробовать снег на вкус и проверить скидки в местном «Галамарте».

Фото: предоставлено магазином "Галамарт"

Фото: предоставлено магазином "Галамарт"

А почему нет: слоны тоже любят все новое и красивое по низким ценам. Плюс в «Галамарте» постоянные скидки, акции… Слоны-то животные умные, знают, куда бежать надо!

Самая ближайшая акция, кстати – «Киберпонедельник» с 27 по 29 января, когда оформить заказ онлайн можно будет со скидкой до 30% (а еще та же скидка будет действовать 27 января и в самих магазинах). И слоники, эти терпеливые и в общем флегматичные животные, обязательно дождались бы старта акции, если бы дрессировщики все-таки хитростью не увели их в фуры.

Фото: предоставлено магазином "Галамарт"

Фото: предоставлено магазином "Галамарт"

Ну что ж, а для всех остальных «Киберпонедельник» в «Галамарте» будет действовать без изменений!

8 800 333-4-000

www.galamart.ru

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