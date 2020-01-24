ЕВРАЗ направил 500 тысяч рублей на модернизацию кабинета химии в горно-металлургической школе Нижнего Тагила

24 Янв. 2020 2020-01-24T12:45:27+03:00

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На благотворительные средства ЕВРАЗа для кабинета химии приобретены медиапроектор, интерактивная доска, ноутбук, цифровой микроскоп, цифровые лаборатории по химии, наборы моделей заводских химических аппаратов, наборы реактивов и расходных материалов, кристаллизационные чаши, учебные пособия, средства индивидуальной защиты, а также мебель для учеников и учителя.

Сейчас ученики проводят опыты с помощью мини-экспресс-лаборатории, занимаются экологическими исследованиями – определяют качество водопроводной воды и воздуха.

Начальник КХП, депутат гордумы Никита Беркутов посмотрел обновленный кабнет химии

Оснащение кабинета химии современным оборудованием позволит повысить мотивацию школьников к изучению химии и вызовет интерес к инженерным и техническим профессиям, востребованным на рынке труда.

Над горно-металлургической школой шефствует коксохимическое производство ЕВРАЗ НТМК. Его руководитель Никита Беркутов – выпускник этой школы, депутат городской думы.

На уроке химии в гмш

«Качественное изучение химии позволит нам подготовить достойную смену, профессионалов, которые придут на ЕВРАЗ НТМК и, в частности, на наше производство», - отметил Никита Беркутов.

В 2015 году при поддержке ЕВРАЗа в школе был оборудован кабинет физики.