2020-01-24T14:48:16+03:00
Общество

Уральские хирурги впервые провели операцию на сердце через небольшое рассечение грудины

Врачи пришили к створкам клапана искусственные хорды через разрез в шесть сантиметров
Мария Трапезникова
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Фото: пресс-служба СОКБ №1Фото: пресс-служба СОКБ №1
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В середине января врачи Свердловской областной клинической больницы №1 совершили, казалось бы, невозможное: они впервые выполнили операцию на митральном клапане сердца через небольшое рассечение грудины. Такой метод в дальнейшем позволит сократить время кардиохирургических вмешательств, которые значительно менее травматичны для пациентов.

Подобные операции кардиохирурги СОКБ №1 начали проводить два года назад - правда, не такие сложные, как в данном случае.

- Митральный клапан, через который насыщенная кислородом кровь поступает в левый желудочек, а затем распространяется по всему организму, состоит из двух створок, поддерживаемых сухожильными нитями - хордами, - рассказали в пресс-службе СОКБ №1. - Эти створки предотвращают обратный ход крови при сокращении левого желудочка.

И вот, если по какой-то причины створки не закрываются плотно, это может привести к митральной недостаточности. Тогда выхода всего два: протезирование или пластика. В данном случае хирурги воспользовались вторым путем и пришили к створкам клапана искусственные хорды.

- 44-летнему Дмитрию выполнили менее травматичное вмешательство, разрез при котором не превышает шести сантиметров. И уже на 9-й день после операции его выписали домой, - добавили в пресс-службе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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