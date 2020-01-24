2020-01-24T11:36:47+03:00
Общество

С пирсом и водопадом: власти Екатеринбурга показали макет обновленной набережной Ольховки

На фотографиях видно, какой может стать набережная, если за нее проголосует большее количество людей
Мария Трапезникова
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Фото: администрация ЕкатеринбургаФото: администрация Екатеринбурга
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Администрация Екатеринбурга показала макет обновленной набережной у реки Ольховка, которую, по итогу общего голосования, могут реконструировать в 2021 году. Архитекторы предложили создать смотровую площадку, пешеходные и велосипедные дорожки, различные тематические зоны, новые фонари и подсветку.

- Масштабный проект предусматривает развитие берегового каскада с сохранением существующего контура, появление деревянного пирса и искусственных водопадов со встроенным гидравлическим оборудованием, - рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Фото: администрация Екатеринбурга

Фото: администрация Екатеринбурга

Набережная у Ольховки имеет большую историческую ценность. В XIX веке здесь располагалось элитное место для отдыха горожан, а район назывался «Генеральская дача». Он был построен предположительно в 1824 году архитектором Верх-Исетского завода Степаном Багарядцевым для главного начальника уральских горных заводов генерала Владимира Глинки. Помимо самих дач, в ансамбль входили водоем в окружении соснового леса, плотина и миниатюрный арочный мостик через ручей.

Фото: администрация Екатеринбурга

Фото: администрация Екатеринбурга

Напомним, что сейчас в рейтинге на благоустройство четыре зеленых территории. Проголосовать за понравившуюся можно на официальном портале администрации Екатеринбурга. Победивший парк и будет благоустроен в 2021 году.

Фото: администрация Екатеринбурга

Фото: администрация Екатеринбурга

ИСТОЧНИК KP.RU

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