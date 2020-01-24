2020-01-24T11:08:23+03:00
Происшествия

Свердловчанка отсудила два миллиона за утонувшего в бассейне сына

Мальчик захлебнулся водой и пошел ко дну во время занятий по плаванию
Мария Трапезникова
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Свердловчанка отсудила два миллиона за утонувшего в бассейне сынаСвердловчанка отсудила два миллиона за утонувшего в бассейне сынаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Два года назад, в октябре 2017-го, в Нижнем Тагиле произошла страшная трагедия - в бассейне Дворца водного спорта «Уралвагонзавод» утонул семилетний мальчик. Его тренер во время занятий дал группе задание, после чего, не дождавшись пока все воспитанники его выполнят, начал объяснять следующее. В это время семилетний мальчик, который выполнял первое задание, остался в бассейне без присмотра и пошел ко дну.

Мальчик слишком долго пробыл под водой. Его обнаружил не тренер, а посторонние люди - они сразу позвали на помощь местного фельдшера. Он попытался оказать ребенку первую помощь, но было уже поздно. Прибывшие медики «скорой» констатировали смерть мальчика от утопления.

В октябре 2018 года тренера осудили и отправили в тюрьму на два года. А также лишили его права заниматься подобной деятельностью полтора года.

- Мама погибшего мальчика, Надежда, подала жалобу на ДЮСШ, где занимался ее сын, в районный суд Нижнего Тагила с требованием выплатить ей компенсацию морального вреда - рассказали в пресс-службе Облсуда. - Ее исковые требования удовлетворили, и обязали ДЮСШ выплатить ей два миллиона рублей.

Однако ответчик с этим не согласился и пошел выше, в областной суд. Он объяснил, что смерть мальчика наступила в результате неумышленный действий. Однако его слушать не стали и оставили все как есть.

ИСТОЧНИК KP.RU

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