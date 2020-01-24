«Эта секта была очень закрытая»: глава свердловского МВД объяснил, почему убийство 9-летнего мальчика из Белоруссии не удалось предотвратить

24 Янв. 2020 2020-01-24T11:21:25+03:00

К смерти ребенка оказались причастны его родители, которые били мальчика, пытаясь изгнать из него бесов

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Начальник ГУ МВД по Свердловской области Александр Мешков прокомментировал убийство 9-летнего мальчика из Белоруссии в Екатеринбурге. Напомним, родители мальчика состояли в религиозной секте. По версии следствия ребенка били плетью, чтобы изгнать из него демонов. Чтобы мальчик не кричал, ему засунули в рот кляп, именно это и стало причиной его смерти. Мальчик попросту задохнулся.

Александр Мешков рассказал, что полиция старается выявлять секты.

- Центр по противодействию экстремизму работает в этом направлении, выявляет подозрительные религиозные секты, - уточнил силовик.

Также он объяснил, почему преступление не удалось предотвратить.

Убийство произошло в этой квартире на ВторчерметеФото: Алексей БУЛАТОВ

- Конкретно эти - были очень закрыты и не являлись гражданами России. Тем более, потом уехали в другой регион. Поэтому сработали лишь по факту [убийства], - объяснил Мешков.

До этого мы подробно рассказывали об этой религиозной секте. Ее адепты называют себя «Ученики Христа».

Также в ходе сегодняшней пресс-конференции Александр Мешков рассказал о том, кто займет пост начальника УМВД Екатеринбурга.

ИСТОЧНИК KP.RU